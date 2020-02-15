Злостный нарушитель устроил ДТП с двумя машинами в Коми

Сыктывкар, 15 февраля. Молодой водитель Nissan устроил массовое ДТП в городе Ухта Республики Коми, сообщили в УГИБДД по региону.

Авария произошла вечером 14 февраля на улице 30 лет Октября. Мужчина 1999 года рождения врезался в Daewoo Nexia. От удара иномарку откинуло в сторону рядом стоящего Daewoo Matiz.

В результате ДТП пострадала пассажирка Matiz 1970 года рождения. Как сообщили правоохранители, виновник аварии уже в пятый раз привлекается к ответственности за нарушения ПДД.

Ранее сообщалось, что в Карелии водитель иномарки спровоцировал ДТП и сбежал с места происшествия.