Пассажиры рассказали о жестком приземлении самолета в Усинске

Сыктывкар, 9 февраля. Пассажиры самолета авиакомпании UTair, ударившегося хвостом о взлетную полосу при посадке в Усинске, не сразу поняли, что произошла внештатная ситуация. Обстановка прояснилась лишь тогда, когда они покинули борт.

По их словам, они почувствовали сильный удар во время приземления, а в салоне отвалились части обшивки.

«Потом объявили эвакуацию. Я возле выхода был, даже куртку не успел взять, в джемпере вышел», — рассказал один из пассажиров рейса.

Он отметил, что эвакуация была проведена очень оперативно. Некоторые пассажиры начали паниковать, но их быстро привели в чувства и все организовано покинули борт. По его словам, на улице было -20 градусов, передает телеканал «360».

Напомним, что самолет авиакомпании UTair во время посадки в Усинске задел хвостом взлетно-посадочную полосу. В результате удара у самолета отвалились задние стойки шасси. Эвакуация пассажиров попала на видео. На борту находились 94 пассажира и шесть членов экипажа. Обстоятельства и причины случившегося будут устанавливать специалисты.

Ранее ФАН сообщал, что Следственный комитет РФ начал проверку по факту жесткой посадки пассажирского самолета в Республики Коми. По предварительным данным, инцидент произошел из-за ошибки пилотов.