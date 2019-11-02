Названы предварительные причины пожара в жилом доме в Сыктывкаре

Сыктывкар, 2 ноября. Причинами сильного пожара в жилом многоквартирном доме в Сыктывкаре, по предварительным данным, могли стать неисправная проводка и неосторожное обращение с огнем, сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

Пожар в доме вспыхнул в субботу днем. По полученным данным, огонь распространился на площади 800 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали из здания 34 человека, никто не погиб и не пострадал, подчеркнул собеседник агентства. В горевшем доме жить будет нельзя, поэтому для жильцов уже нашли новое жилье, добавил источник.