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Прямые авиарейсы запустят из Сыктывкара в ОАЭ
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    Прямые авиарейсы запустят из Сыктывкара в ОАЭ

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    Прямые авиарейсы запустят из Сыктывкара в ОАЭ

    Сыктывкар, 11 августа. Прямые авиарейсы запустят из столицы Коми в Объединенные Арабские Эмираты. Соответствующую информацию передает туристическое агентство республики, пишет ИА «Комиинформ».

    Старт продаж туров будет дан в октябре текущего года. Планируется, что первые самолеты Boeing 737-800 начнут перевозить пассажиров в середине месяца. Известно, что цена тура составит порядка 40 тысяч рублей. Граждане Российской Федерации смогут получить визу бесплатно по прибытии в ОАЭ.

    Ранее сообщалось о том, что серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Коми: иномарка въехала в опору линии электропередач.

    Автор: Алексей Громов
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