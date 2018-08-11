Прямые авиарейсы запустят из Сыктывкара в ОАЭ

Сыктывкар, 11 августа. Прямые авиарейсы запустят из столицы Коми в Объединенные Арабские Эмираты. Соответствующую информацию передает туристическое агентство республики, пишет ИА «Комиинформ».

Старт продаж туров будет дан в октябре текущего года. Планируется, что первые самолеты Boeing 737-800 начнут перевозить пассажиров в середине месяца. Известно, что цена тура составит порядка 40 тысяч рублей. Граждане Российской Федерации смогут получить визу бесплатно по прибытии в ОАЭ.

Ранее сообщалось о том, что серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Коми: иномарка въехала в опору линии электропередач.