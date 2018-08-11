Житель Сыктывкара на иномарке снес опору ЛЭП

Сыктывкар, 11 августа. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Коми: иномарка въехала в опору линии электропередач.

Авария произошла утром в субботу, 11 августа, рядом с автоцентром: водитель за рулем Renault Logan не справился с управлением транспортным средством и влетел в опору ЛЭП, которая от сильного удара повалилась на забор.

На место ДТП незамедлительно выехали сотрудники МЧС, которые помогли зажатому в салоне машины водителю. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах случившейся аварии.

Ранее сообщалось о том, что серьезное ДТП с участием пешехода случилось в Эжвинском районе Коми: иномарка наехала на молодого человека.