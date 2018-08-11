Иномарка сбила человека на пешеходном переходе в Коми

Сыктывкар, 11 августа. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось в Эжвинском районе Коми: иномарка наехала на молодого человека. Об этом сообщает управление ГИБДД.

Авария произошла в пятницу, 10 августа, в вечернее время суток на автотрассе между Сыктывкаром и Ухтой: молодой человек пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, в этот момент по трассе двигалась иномарка.

Пешеход получил травму головы. Сотрудники скорой помощи незамедлительно госпитализировали пострадавшего в медицинское учреждение. Водитель авто также получил травмы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет вынесено решение процессуального характера.