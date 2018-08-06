Девушка пострадала при столкновении четырех машин в Сыктывкаре

Сыктывкар, 6 августа. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник утром в Коми: столкнулись четыре иномарки.

Авария произошла в понедельник, 6 августа, рядом с Эжвинским микрорайоном на трассе Сыктывкар — Ухта. Соответствующую информацию передает ИА «Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в ГИБДД Сыктывкара.

Девушка за рулем Chevrolet не уступила дорогу второму водителю, что привело к ДТП. Водитель Renault Duster попытался уйти от столкновения и врезался в Daewoo Nexia, а двигавшаяся позади Renault Honda влетела в заднюю часть Duster.

Известно, что пассажирка Renault получила травмы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося ДТП.