Меню
Происшествия
Девушка пострадала при столкновении четырех машин в Сыктывкаре
Политика
Франция, Германия и Великобритания осудили США за санкции против Ирана
Следующая новость
Загрузка...

    Девушка пострадала при столкновении четырех машин в Сыктывкаре

    58

    Девушка пострадала при столкновении четырех машин в Сыктывкаре

    Сыктывкар, 6 августа. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник утром в Коми: столкнулись четыре иномарки.

    Авария произошла в понедельник, 6 августа, рядом с Эжвинским микрорайоном на трассе Сыктывкар — Ухта. Соответствующую информацию передает ИА «Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в ГИБДД Сыктывкара.

    Девушка за рулем Chevrolet не уступила дорогу второму водителю, что привело к ДТП. Водитель Renault Duster попытался уйти от столкновения и врезался в Daewoo Nexia, а двигавшаяся позади Renault Honda влетела в заднюю часть Duster.

    Известно, что пассажирка Renault получила травмы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося ДТП.

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.