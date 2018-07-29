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Международный турнир по хоккею с мячом среди юниоров пройдет в Коми
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    Международный турнир по хоккею с мячом среди юниоров пройдет в Коми

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    Международный турнир по хоккею с мячом среди юниоров пройдет в Коми

    Сыктывкар, 29 июля. Международный хоккейный турнир пройдет в Сыктывкаре в честь 80-летия со дня рождения первого главы Коми Юрия Спиридонова.

    Как передает ИА «Комиинформ», праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею со дня рождения Юрия Спиридонова, начнутся в конце октября или начале ноября.

    Так, команды Высшей лиги чемпионата России по хоккею с мячом приедут из Кирова, Красноярска, Нижнего Новгорода, а также из Швеции для участия в международном турнире по хоккею с мячом среди юниоров. Об этом сообщил директор ХК «Строитель» Константин Агафонов.

    Отметим, «Строитель-2» станет участником IV Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта, приуроченного к 97-летию республики.

    Автор: Алексей Громов
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