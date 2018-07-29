Международный турнир по хоккею с мячом среди юниоров пройдет в Коми

Сыктывкар, 29 июля. Международный хоккейный турнир пройдет в Сыктывкаре в честь 80-летия со дня рождения первого главы Коми Юрия Спиридонова.

Как передает ИА «Комиинформ», праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею со дня рождения Юрия Спиридонова, начнутся в конце октября или начале ноября.

Так, команды Высшей лиги чемпионата России по хоккею с мячом приедут из Кирова, Красноярска, Нижнего Новгорода, а также из Швеции для участия в международном турнире по хоккею с мячом среди юниоров. Об этом сообщил директор ХК «Строитель» Константин Агафонов.

Отметим, «Строитель-2» станет участником IV Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта, приуроченного к 97-летию республики.