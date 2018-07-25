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Спасатели помогли тонувшему подростку в Сыктывкаре
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    Спасатели помогли тонувшему подростку в Сыктывкаре

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    Спасатели помогли тонувшему подростку в Сыктывкаре

    Сыктывкар, 25 июля. Серьезное происшествие случилось в Коми: подросток чуть утонул в реке Сысоле в районе городского пляжа в Кируле. Об этом пишет ИА БНК со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе мэрии Сыктывкара.

    Инцидент произошел во вторник, 24 июля, около 16.00 в районе городского пляжа в местечке Кируль: 15-летний подросток едва не утонул при попытке переплыть реку Сысолу. Его товарищу удалось преодолеть дистанцию, а подросток отстал.

    На пляже дежурили спасатели, которые заметили школьника и отправились к нему на помощь. Мальчику бросили спасательный круг, за который он ухватился. К счастью, его удалось спасти. Сотрудники скорой помощи доставили мальчика в республиканскую клиническую больницу.

    Автор: Алексей Громов
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