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Большегруз насмерть сбил пешехода в Сыктывкаре
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    Большегруз насмерть сбил пешехода в Сыктывкаре

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    Большегруз насмерть сбил пешехода в Сыктывкаре

    Сыктывкар, 25 июля. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Эжвинском районе Сыктывкара: большегруз насмерть сбил пешехода. Соответствующую информацию передает «Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС по Коми. 

    Авария случилась в 23.44 во вторник, 24 июля, на 18 километре объездной автодороги в направлении Выльгорта: тягач «МАЗ» с порожним прицепом сбил пешехода, который двигался по дороге.

    Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося ДТП.

    Автор: Алексей Громов
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