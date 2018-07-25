Большегруз насмерть сбил пешехода в Сыктывкаре

Сыктывкар, 25 июля. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Эжвинском районе Сыктывкара: большегруз насмерть сбил пешехода. Соответствующую информацию передает «Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Авария случилась в 23.44 во вторник, 24 июля, на 18 километре объездной автодороги в направлении Выльгорта: тягач «МАЗ» с порожним прицепом сбил пешехода, который двигался по дороге.

Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося ДТП.