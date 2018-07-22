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Два внедорожника столкнулись в Сыктывкаре
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    Два внедорожника столкнулись в Сыктывкаре

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    Два внедорожника столкнулись в Сыктывкаре

    Сыктывкар, 22 июля. Дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Коми: столкнулись два внедорожника.

    Как передает ИА «Комиинформ», авария случилась в субботу, 21 июля, около 21.45 на переправе через Сысолу: произошло столкновение Grand Cherokee и Toyota Land Cruiser. Водитель Cherokee не выполнил требование знака «уступи дорогу».

    Пострадал ребенок, который находился в Land Cruiser в детском удерживающем кресле. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются в обстоятельствах случившегося.

    Напомним, чрезвычайное происшествие случилось под Сыктывкаром: сгорел частный коттедж.

    Автор: Алексей Громов
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