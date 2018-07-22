Пожар уничтожил частный коттедж под Сыктывкаром

Сыктывкар, 22 июля. Чрезвычайное происшествие случилось под Сыктывкаром: сгорел частный коттедж.

Как передает «Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в МЧС, сообщение о ЧП в Сосновой поляне поступило на пульт дежурного спасателя около 20.57 в субботу, 21 июля. На место пожара незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, которым удалось потушить открытое горение спустя три часа. Полностью ликвидировать пожар огнеборцы смогли в 0.40.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара. По предварительным данным, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Отметим, пламя уничтожило порядка 80 квадратных метров площади здания.