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Пожар уничтожил частный коттедж под Сыктывкаром
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    Пожар уничтожил частный коттедж под Сыктывкаром

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    Пожар уничтожил частный коттедж под Сыктывкаром

    Сыктывкар, 22 июля. Чрезвычайное происшествие случилось под Сыктывкаром: сгорел частный коттедж.

    Как передает «Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в МЧС, сообщение о ЧП в Сосновой поляне поступило на пульт дежурного спасателя около 20.57 в субботу, 21 июля. На место пожара незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, которым удалось потушить открытое горение спустя три часа. Полностью ликвидировать пожар огнеборцы смогли в 0.40.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара. По предварительным данным, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Отметим, пламя уничтожило порядка 80 квадратных метров площади здания.

    Автор: Алексей Громов
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