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Семилетний мальчик утонул под Усинском
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    Семилетний мальчик утонул под Усинском

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    Семилетний мальчик утонул под Усинском

    Сыктывкар, 21 июля. Страшное чрезвычайное происшествие случилось в деревне Захарвань в Коми: утонул семилетний мальчик.

    Соответствующую информацию передает ИА «БНК» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе МЧС по Коми. Тело мальчика обнаружили дети в деревне Захарвань Усинского района в реке Печоре.

    К настоящему моменту нет точной информации о причинах трагического происшествия, сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Но по словам очевидцев, инцидент произошел на отмели, где уровень воды не превышает метра.

    Ранее сообщалось о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля произошло в пятницу вечером: женщина-водитель на «Ниве» сбила двух пешеходов.

    Автор: Алексей Громов
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