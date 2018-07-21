Семилетний мальчик утонул под Усинском

Сыктывкар, 21 июля. Страшное чрезвычайное происшествие случилось в деревне Захарвань в Коми: утонул семилетний мальчик.

Соответствующую информацию передает ИА «БНК» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе МЧС по Коми. Тело мальчика обнаружили дети в деревне Захарвань Усинского района в реке Печоре.

К настоящему моменту нет точной информации о причинах трагического происшествия, сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Но по словам очевидцев, инцидент произошел на отмели, где уровень воды не превышает метра.

Ранее сообщалось о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля произошло в пятницу вечером: женщина-водитель на «Ниве» сбила двух пешеходов.