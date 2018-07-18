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Под Ухтой пропал без вести 60-летний мужчина
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    Под Ухтой пропал без вести 60-летний мужчина

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    Под Ухтой пропал без вести 60-летний мужчина

    Сыктывкар, 18 июля. Житель Коми пропал без вести в районе садоводческого товарищества «Динамо» под Ухтой, пишет ИА «Комиинформ».

    Жителей и гостей республики просят помочь в поисках 60-летнего Анатолия Чернявского, который пропал 16 июля в лесу. В день пропажи на мужчине была серая клетчатая рубашка с короткими рукавами, джинсы темно-синего цвета, темные туфли. Также у него был пакет с продуктами. Волосы у мужчины седые, стрижка короткая, из особенностей — левая рука находится в полусогнутом состоянии.

    Всех, кто владеет информацией о настоящем местоположении Анатолия Чернявского, просят незамедлительно обратиться по телефонам: 8(800) 700-54-52 или 112.

    Автор: Алексей Громов
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