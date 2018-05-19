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Пьяный водитель сбил четырехлетнего мальчика и мужчину в Коми
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    Пьяный водитель сбил четырехлетнего мальчика и мужчину в Коми

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    Пьяный водитель сбил четырехлетнего мальчика и мужчину в Коми

    Сыктывкар, 19 мая. Дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя произошло в Коми: отечественная машина сбила четырехлетнего мальчика и мужчину.

    Автомобильное происшествие случилось в ухтинском поселке Ярега, в пятницу, 18 мая, около половины десятого вечера, передает «Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в отделе пропаганды Госавтоинспекции.

    Водитель, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ 2110 в состоянии алкогольного опьянения, во время движения задним ходом допустил наезд на ребенка и мужчину.

    Сотрудники скорой помощи незамедлительно госпитализировали четырехлетнего мальчика с черепно-мозговой травмой в медицинское учреждение.

    Автор: Алексей Громов
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