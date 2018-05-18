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Движение транспорта ограничат в центре Сыктывкара
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    Движение транспорта ограничат в центре Сыктывкара

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    Движение транспорта ограничат в центре Сыктывкара

    Сыктывкар, 18 мая. Власти Сыктывкара предупреждают автомобилистов об ограничении движения по улице Морозова.

    Движение автомобильного транспорта ограничат по улице Морозова в центре города в связи с проведением земляных работ ООО «ТетрастройКоми» в период с 21 по 25 мая в районе железнодорожного вокзала, передает «ИА Комиинформ».

    Отметим, ограничение движения транспорта будет действовать половину ширины дороги. Водителей просят заблаговременно планировать маршрут в связи с указанными изменениями в движении.

    Ранее сообщалось о том, что деятельность физкультурно-оздоровительного центра «Лагуна» в Сыктывкаре приостановлена по решению городского суда.

    Автор: Алексей Громов
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