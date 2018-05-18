Роспотребнадзор закрыл центр отдыха «Лагуна» в Сыктывкаре

Сыктывкар, 18 мая. Деятельность физкультурно-оздоровительного центра «Лагуна» в Сыктывкаре приостановлена по решению городского суда.

Управление Роспотребнадзора во время проверки выявило ряд нарушений при эксплуатации бассейна физкультурно-оздоровительного центра «Лагуна», который расположен на улице Энгельса.

В связи с отсутствием эффективности проведения уборки и дезинфекции помещений бассейна городской суд приостановил деятельность центра на 30 суток, передает ИА «Комиинформ».

Ранее сообщалось о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста произошло в Сыктывкаре сегодня рано утром: водитель за рулем иномарки сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.