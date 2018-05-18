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Роспотребнадзор закрыл центр отдыха «Лагуна» в Сыктывкаре
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    Роспотребнадзор закрыл центр отдыха «Лагуна» в Сыктывкаре

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    Роспотребнадзор закрыл центр отдыха «Лагуна» в Сыктывкаре

    Сыктывкар, 18 мая. Деятельность физкультурно-оздоровительного центра «Лагуна» в Сыктывкаре приостановлена по решению городского суда.

    Управление Роспотребнадзора во время проверки выявило ряд нарушений при эксплуатации бассейна физкультурно-оздоровительного центра «Лагуна», который расположен на улице Энгельса.

    В связи с отсутствием эффективности проведения уборки и дезинфекции помещений бассейна городской суд приостановил деятельность центра на 30 суток, передает ИА «Комиинформ».

    Ранее сообщалось о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста произошло в Сыктывкаре сегодня рано утром: водитель за рулем иномарки сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.

    Автор: Алексей Громов
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