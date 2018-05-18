Автобус сбил пешехода в столице Коми

Сыктывкар, 18 мая. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло сегодня в столице Коми: пассажирский автобус бил женщину.

Соответствующую информацию передает «ИА БНК» со ссылкой на данные, полученные в ГИБДД по Сыктывкару, происшествие случилось в пятницу, 18 мая, около 10:18 часов утра напротив дома № 48 по Коммунистической улице: пассажирский автобус «НефАЗ» сбил женщину, которая переходила проезжую часть вне видимости пешеходного перехода.

Сотрудники скорой помощи незамедлительно госпитализировали пострадавшую. В настоящее время правоохранители продолжают проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.