Сыктывкарец продает две редкие тысячные купюры за два миллиона рублей

Сыктывкар, 16 мая. Объявление о продаже сыктывкарец разместил на Avito.

Житель Сыктывкара продает две купюры номиналом тысяч рублей каждая за два миллиона рублей. Владелец банкнот утверждает, что тысячные купюры с номерами 7777777 и 6666666 принесут владельцу удачу. Кроме того, такие банкноты востребованы среди коллекционеров.

Владелец «фартовых» банкнот утверждает, что они попали к нем совершенно случайно. Мужчина снимал зарплату в банкомате и обнаружил, что две банкноты имеют «счастливые» номера.