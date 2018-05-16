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Сыктывкарец продает две редкие тысячные купюры за два миллиона рублей
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    Сыктывкарец продает две редкие тысячные купюры за два миллиона рублей

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    Сыктывкарец продает две редкие тысячные купюры за два миллиона рублей

    Сыктывкар, 16 мая. Объявление о продаже сыктывкарец разместил на Avito.

    Житель Сыктывкара продает две купюры номиналом тысяч рублей каждая за два миллиона рублей. Владелец банкнот утверждает, что тысячные купюры с номерами 7777777 и 6666666 принесут владельцу удачу. Кроме того, такие банкноты востребованы среди коллекционеров.

    Владелец «фартовых» банкнот утверждает, что они попали к нем совершенно случайно. Мужчина снимал зарплату в банкомате и обнаружил, что две банкноты имеют «счастливые» номера.

    Автор: Софья Куликова
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