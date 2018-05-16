В Сыктывкаре приступили к ямочному ремонту дорог



Сыктывкар, 16 мая. На шести участках запланирована замена верхнего слоя дорожного покрытия.

Ямочный ремонт уже выполнен на улицах Бабушкина, Кирова и Кутузова. В стадии завершения находится участок дороги на улице Чернова. Завтра дорожники приступят к отрезку улицы Карла Маркса от «Вечного огня» до перекрестка с улицей Оплеснина. Об этом сообщает администрация Сыктывкара.

В мэрии города отметили, что подрядчики обследуют дороги. Обычно дороги на гарантии хорошо выдерживают сезонные перепады температур. Также подрядчики оперативно устраняют сколы и трещины.

В планах на ближайшее время заделать ямы на улицах Печорская, Петрозаводская, Катаева, Маркова, Старовского, Лесопарковая, а также ряд дорог в Лесозаводе.

Верхний слой дорожного покрытия заменят еще на шести участках по улицам Малышева, Савина, Элеваторная, Ручейная, Петрозаводская и Карла Маркса.

