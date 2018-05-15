Грузовик протаранил иномарку на трассе в Коми

Сыктывкар, 15 мая. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Коми: столкнулись иномарка и грузовик.

Как передает «ИА БНК» со ссылкой на данные, полученные в отделе пропаганды Госавтоинспекции, столкновение произошло на втором километре автомобильной дороги Ухта — Усть-Ухта: водитель грузовика не уступил дорогу автомобилю Ford Focus, после чего произошло столкновение.

Водитель легковушки получил ушибы, однако госпитализация ему, к счастью, не понадобилась.

Ранее сообщалось о том, что в Коми произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника: двое детей попали под колеса машины.