Сыктывкар, 15 мая. Власти Коми наградили лучшие многодетные семьи региона в Международный день семьи.

Как передает «ИА Комиинформ», во вторник, 15 мая, в Международный день семьи состоялась торжественная церемония награждения многодетных семей.

Губернатор региона Сергей Гапликов поздравил семьи, которые в 2018 году победили в региональном конкурсе и стали лауреатами премии правительства Республики Коми.

Лучшими признаны семья Киселевых из Сыктывкара, семья Ткачевых из Усть-Вымского района, семья Зятюк из Княжпогостского района, семьях Панюковых из Прилузского района, семья Савиных из Корткеросского района.