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Власти Коми наградили лучшие многодетные семьи
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    Власти Коми наградили лучшие многодетные семьи

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    Власти Коми наградили лучшие многодетные семьи

    Сыктывкар, 15 мая. Власти Коми наградили лучшие многодетные семьи региона в Международный день семьи.

    Как передает «ИА Комиинформ», во вторник, 15 мая, в Международный день семьи состоялась торжественная церемония награждения многодетных семей.

    Губернатор региона Сергей Гапликов поздравил семьи, которые в 2018 году победили в региональном конкурсе и стали лауреатами премии правительства Республики Коми.

    Лучшими признаны семья Киселевых из Сыктывкара, семья Ткачевых из Усть-Вымского района, семья Зятюк из Княжпогостского района, семьях Панюковых из Прилузского района, семья Савиных из Корткеросского района.

    Автор: Алексей Громов
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