МЧС предупреждает жителей Ухты о возможном подтоплении

Сыктывкар, 15 мая. Жителей и гостей Ухты в Коми предупредили возможном подъеме воды до критической отметки.

Как передает «ИА БНК», сотрудники филиала ФГБУ Северного УГМС ЦГМС по Коми сообщают, что в ближайшие сутки до 22 часов 15 мая на реке Ухта ожидается повышение уровня воды до отметки 590 сантиметров.

Сотрудники МЧС предупреждают местных жителей, что в городе возможны подтопления, поэтому стоит следить за информацией в СМИ о развитии паводковой ситуации; отключить газ, электричество и воду, погасить огонь в горящих печах; ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или на чердак; закрыть окна и двери или даже забить их досками.

Ранее сообщалось о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника произошло в Коми: двое детей попали под колеса машины.