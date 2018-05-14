Меню
Происшествия
Двое школьников попали под колеса внедорожника в Коми
Политика
ВСУ открыли огонь по Зайцево — СЦКК
Следующая новость
Загрузка...

    Двое школьников попали под колеса внедорожника в Коми

    40

    Двое школьников попали под колеса внедорожника в Коми

    Сыктывкар, 14 мая. Дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника произошло в Коми: двое детей попали под колеса машины.

    Как передает «ИА БНК» со ссылкой на данные, полученные в отделе пропаганды Госавтоинспекции, автомобильное происшествие случилось в понедельник, 14 мая,  около 13:00 часов напротив дома №21/1 по улице Лесной в Усинске: внедорожник Toyota Hilux сбил двоих детей, которые переходили дорогу в неустановленном месте, в 30 метрах от пешеходного перехода.

    Один из мальчиков сотрудники скорой помощи доставили в больницу с многочисленными травмами и ушибами, второй - получил травмы, однако госпитализация ему не понадобилась. В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося ДТП.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.