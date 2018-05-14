Двое школьников попали под колеса внедорожника в Коми

Сыктывкар, 14 мая. Дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника произошло в Коми: двое детей попали под колеса машины.

Как передает «ИА БНК» со ссылкой на данные, полученные в отделе пропаганды Госавтоинспекции, автомобильное происшествие случилось в понедельник, 14 мая, около 13:00 часов напротив дома №21/1 по улице Лесной в Усинске: внедорожник Toyota Hilux сбил двоих детей, которые переходили дорогу в неустановленном месте, в 30 метрах от пешеходного перехода.

Один из мальчиков сотрудники скорой помощи доставили в больницу с многочисленными травмами и ушибами, второй - получил травмы, однако госпитализация ему не понадобилась. В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося ДТП.