Новые фонтаны появятся в столице Коми

Сыктывкар, 14 мая. Жителям Сыктывкара предлагают принять участие в опросе и определить, какие фонтаны появятся на сквере за Стефановской площадью.

Власти города запустили соответствующий интернет-опрос, который продлится до 24 мая текущего года. Об этом сообщает «ИА Комиинформ».

«Существующие фонтаны давно нуждаются в обновлении. Они расположены на центральной площади города — в том месте, что формирует «лицо города». Предлагаем всем неравнодушным сыктывкарцам присоединиться к опросу и выбрать понравившиеся идеи для оформления фонтанов», — отметил мэр Валерий Козлов.

Так, горожанам представили четыре варианта реконструкции — простой фонтан, фонтан с шаром, фонтан с чашей и с двойной чашей.