Меню
Общество
Новые фонтаны появятся в столице Коми
Политика
Госдеп США опроверг информацию о расширении полномочий Волкера
Следующая новость
Загрузка...

    Новые фонтаны появятся в столице Коми

    95

    Новые фонтаны появятся в столице Коми

    Сыктывкар, 14 мая. Жителям Сыктывкара предлагают принять участие в опросе и определить, какие фонтаны появятся на сквере за Стефановской площадью.

    Власти города запустили соответствующий интернет-опрос, который продлится до 24 мая текущего года. Об этом сообщает «ИА Комиинформ».

    «Существующие фонтаны давно нуждаются в обновлении. Они расположены на центральной площади города — в том месте, что формирует «лицо города». Предлагаем всем неравнодушным сыктывкарцам присоединиться к опросу и выбрать понравившиеся идеи для оформления фонтанов»,  — отметил мэр Валерий Козлов.

    Так, горожанам представили четыре варианта реконструкции  — простой фонтан, фонтан с шаром, фонтан с чашей и с двойной чашей.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.