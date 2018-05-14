Более 61 млн рублей направят на модернизацию детских поликлиник в Коми

Сыктывкар, 14 мая. Правительство РФ направит более 61,5 миллиона рублей на модернизацию детских поликлиник.

Как сообщает «ИА Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе министерства здравоохранения республики, указанные средства будут выделены из федерального бюджета за счет бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства РФ.

«В настоящее время министерство здравоохранения РФ разрабатывает и в скором времени утвердит соответствующий приказ «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций», — подчеркивает пресс-служба минздрава.

Планируется, что будет приобретено современное и модернизированное оборудование, кроме этого, запланировано проведение ремонтных работ в поликлиниках.