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Более 61 млн рублей направят на модернизацию детских поликлиник в Коми
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    Более 61 млн рублей направят на модернизацию детских поликлиник в Коми

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    Более 61 млн рублей направят на модернизацию детских поликлиник в Коми

    Сыктывкар, 14 мая. Правительство РФ направит более 61,5 миллиона рублей на модернизацию детских поликлиник.

    Как сообщает «ИА Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе министерства здравоохранения республики, указанные средства будут выделены из федерального бюджета за счет бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства РФ.

    «В настоящее время министерство здравоохранения РФ разрабатывает и в скором времени утвердит соответствующий приказ «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций», — подчеркивает пресс-служба минздрава.

    Планируется, что будет приобретено современное и модернизированное оборудование, кроме этого, запланировано проведение ремонтных работ в поликлиниках.

    Автор: Алексей Громов
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