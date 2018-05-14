Жители Сыктывкара застряли в многокилометровых пробках на въезде в город

Сыктывкар, 14 мая. Многокилометровая пробка образовалась в Сыктывкаре в воскресенье вечером.

Как передает «ИА БНК» со ссылкой на данные от автомобилистов, огромная пробка образовалась в столице Коми из-за возвращающихся домой после выходных дачников вчера вечером.

Так, на въезде в город со стороны поселка Краснозатонский образовалась пробка. Скорость потока движения составила около пяти километров в час.