Жители Сыктывкара застряли в многокилометровых пробках на въезде в город
Сыктывкар, 14 мая. Многокилометровая пробка образовалась в Сыктывкаре в воскресенье вечером.
Как передает «ИА БНК» со ссылкой на данные от автомобилистов, огромная пробка образовалась в столице Коми из-за возвращающихся домой после выходных дачников вчера вечером.
Так, на въезде в город со стороны поселка Краснозатонский образовалась пробка. Скорость потока движения составила около пяти километров в час.
«Там есть волшебный переезд. Его боятся, как огня, и останавливаются там, как будто стоит знак «Стоп». За переездом уже пробок не было», — цитирует «Комсомольская правда в Сыктывкаре» местного жителя Евгения Варгина.