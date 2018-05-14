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Жители Сыктывкара застряли в многокилометровых пробках на въезде в город
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    Жители Сыктывкара застряли в многокилометровых пробках на въезде в город

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    Жители Сыктывкара застряли в многокилометровых пробках на въезде в город

    Сыктывкар, 14 мая. Многокилометровая пробка образовалась в Сыктывкаре в воскресенье вечером.

    Как передает «ИА БНК» со ссылкой на данные от автомобилистов, огромная пробка образовалась в столице Коми из-за возвращающихся домой после выходных дачников вчера вечером.

    Так, на въезде в город со стороны поселка Краснозатонский образовалась пробка. Скорость потока движения составила около пяти километров в час.

    «Там есть волшебный переезд. Его боятся, как огня, и останавливаются там, как будто стоит знак «Стоп». За переездом уже пробок не было», — цитирует «Комсомольская правда в Сыктывкаре» местного жителя Евгения Варгина.

    Автор: Алексей Громов
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