Меню
Происшествия
За сутки пожарные потушили два жилых дома в Коми
Украина
«Наших в Чикаго больше, зачем мы себя дурим?»: на Украине призвали отказаться от Крыма и Донбасса
Следующая новость
Загрузка...

    За сутки пожарные потушили два жилых дома в Коми

    40

    За сутки пожарные потушили два жилых дома в Коми

    Сыктывкар, 13 мая.  В первом доме пожар произошел из-за замыкания электрооборудования, а во втором причиной пожара стал поджог.

    Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, за предыдущие сутки пожарные выезжали на тушение возгораний в двух жилых домах. Первый пожар произошел в Усть-Вымском районе, второй – в городе Печора.

    В поселке Илья-Шор Усть-Вымского района 12 мая около 11.40 загорелся частный дом. На место выехали три единицы техники и 9 пожарных. Огонь ликвидировали к 14.40. Сотрудники МЧС отмечают, что причиной пожара мог стать недостаток изготовления и конструкции электрооборудования. При пожаре никто не пострадал.

    Второе возгорание произошло в Печоре ночью 13 мая около 03.40. В жилом доме по улице Западной загорелась квартира. Пожар тушили восемь спасателей и три единицы техники. К 04.00 пожар был потушен.

    В результате пожара никто не пострадал, жители квартиры эвакуировались самостоятельно. Сотрудники МЧС сообщают, что одной из возможных причин возгорания является поджог.

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.