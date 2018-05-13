За сутки пожарные потушили два жилых дома в Коми

Сыктывкар, 13 мая. В первом доме пожар произошел из-за замыкания электрооборудования, а во втором причиной пожара стал поджог.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, за предыдущие сутки пожарные выезжали на тушение возгораний в двух жилых домах. Первый пожар произошел в Усть-Вымском районе, второй – в городе Печора.

В поселке Илья-Шор Усть-Вымского района 12 мая около 11.40 загорелся частный дом. На место выехали три единицы техники и 9 пожарных. Огонь ликвидировали к 14.40. Сотрудники МЧС отмечают, что причиной пожара мог стать недостаток изготовления и конструкции электрооборудования. При пожаре никто не пострадал.

Второе возгорание произошло в Печоре ночью 13 мая около 03.40. В жилом доме по улице Западной загорелась квартира. Пожар тушили восемь спасателей и три единицы техники. К 04.00 пожар был потушен.

В результате пожара никто не пострадал, жители квартиры эвакуировались самостоятельно. Сотрудники МЧС сообщают, что одной из возможных причин возгорания является поджог.