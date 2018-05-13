Меню
Происшествия
На трассе в Коми нетрезвый водитель перевернул иномарку и вылетел в кювет
Происшествия
На трассе в Коми нетрезвый водитель перевернул иномарку и вылетел в кювет
Следующая новость
Загрузка...

    На трассе в Коми нетрезвый водитель перевернул иномарку и вылетел в кювет

    46

    На трассе в Коми нетрезвый водитель перевернул иномарку и вылетел в кювет

    Сыктывкар, 13 мая. На трассе Ухта-Троицко-Печорск перевернулась иномарка. В ДТП пострадали мужчина и женщина.

    Как сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на ГИБДД Коми, в 3.37 на трассе под Ухтой произошло ДТП с участием одного автомобиля. «Тойота» двигалась в направлении района, но в какой-то момент водитель не справился с управлением, иномарка перевернулась и вылетела в кювет.

    Водитель «Тойоты», мужчина 1989 года рождения получил открытый перелом одного плеча и рваную рану другого. Пассажирка 1979 года рождения доставлена в больницу с переломом носа и ушибом руки.

    Стало известно, что водитель за последний год привлекался к административной ответственности шесть раз.

    Обстоятельства ДТП уточняют сотрудники ГИБДД Коми.

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.