На трассе в Коми нетрезвый водитель перевернул иномарку и вылетел в кювет

Сыктывкар, 13 мая. На трассе Ухта-Троицко-Печорск перевернулась иномарка. В ДТП пострадали мужчина и женщина.

Как сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на ГИБДД Коми, в 3.37 на трассе под Ухтой произошло ДТП с участием одного автомобиля. «Тойота» двигалась в направлении района, но в какой-то момент водитель не справился с управлением, иномарка перевернулась и вылетела в кювет.

Водитель «Тойоты», мужчина 1989 года рождения получил открытый перелом одного плеча и рваную рану другого. Пассажирка 1979 года рождения доставлена в больницу с переломом носа и ушибом руки.

Стало известно, что водитель за последний год привлекался к административной ответственности шесть раз.

Обстоятельства ДТП уточняют сотрудники ГИБДД Коми.