Пожарные Сыктывкара всю ночь тушили цех по переработке древесины

Сыктывкар, 12 мая. Пожарные в составе 29 человек тушили огонь до 2.18 ночи, огонь распространился на 150 квадратных метров цеха.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Коми, сообщение о возгорании в цехе по переработке древесины поступило в 21.16. Пожарные расчеты прибыли на место по адресу Ухтинское шоссе, 84 через десять минут.

В тушении возгорания участвовали 29 пожарных и 12 единиц техники. Огонь мог распространиться на соседний склад готовой деревянной продукции. Но пожарным удалось локализовать возгорание к 23.30 и избежать его распространения.

В результате пожара повреждено 150 квадратных метров цеха. Возгорание было полностью ликвидировано к 2.18.

В результате пожара никто не пострадал. По сообщению пресс-службы управления МЧС по Коми, пожар возник на участке теплогенератора. На данной момент уточняются подробности пожара и устанавливаются его причины.