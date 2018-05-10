Иномарка сбила школьника на велосипеде в Сыктывкаре

Сыктывкар, 10 мая. Дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста произошло в Сыктывкаре сегодня рано утром: водитель за рулем иномарки сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.

Как передает «Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в отделении пропаганды в Госавтоинспекции региона, автомобильное происшествие случилось в четверг, 10 мая, около восьми часов утра на улице Чернова.

Автомобилист на иномарке Renault допустил наезд на 12-летнего мальчика, который ехал на двухколесном транспорте. К счастью, госпитализация мальчику не понадобилась, он получил ушиб голени.

Ранее сообщалось о том, что смертельное чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в Эжвинском районе Коми: поезд наехал на жительницу Сыктывкара, она скончалась.