Меню
Происшествия
Иномарка сбила школьника на велосипеде в Сыктывкаре
Политика
США ввели новые санкции в отношении Ирана
Следующая новость
Загрузка...

    Иномарка сбила школьника на велосипеде в Сыктывкаре

    54

    Иномарка сбила школьника на велосипеде в Сыктывкаре

    Сыктывкар, 10 мая. Дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста произошло в Сыктывкаре сегодня рано утром: водитель за рулем иномарки сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.

    Как передает «Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в отделении пропаганды в Госавтоинспекции региона, автомобильное происшествие случилось в четверг, 10 мая, около восьми часов утра на улице Чернова.

    Автомобилист на иномарке Renault допустил наезд на 12-летнего мальчика, который ехал на двухколесном транспорте. К счастью, госпитализация мальчику не понадобилась, он получил ушиб голени.

    Ранее сообщалось о том, что смертельное чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в Эжвинском районе Коми: поезд наехал на жительницу Сыктывкара, она скончалась.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.