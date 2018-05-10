Пропавшего полицейского разыскивают в Коми

Сыктывкар, 10 мая. Сотрудник правоохранительных органов пропал по дороге в поселок Щельяюр в Коми.

Как сообщает информационный портал «PG11.ru», полицейский, уроженец деревни Диюр Ижемского района, на снегоходе марки Tiksy зеленого цвета отправился из села Няшабож в поселок Щельяюр, однако по дороге пропал. В настоящее время нет никакой информации о его местонахождении.

В районном отделении полиции подчеркивают, что пропавший мужчина был одет в полицейскую полевую форму, на нем была черная шапка и демисезонная полицейская куртка. Рост мужчины составляет около 170 сантиметров, у него короткие темные волосы, карие глаза. Всех, кто владеет информацией о настоящем местоположении полицейского, просят позвонить по телефонам: 8 (82140) 98-601, 8 (904) 231-91-36.