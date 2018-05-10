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Пропавшего полицейского разыскивают в Коми
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    Пропавшего полицейского разыскивают в Коми

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    Пропавшего полицейского разыскивают в Коми

    Сыктывкар, 10 мая. Сотрудник правоохранительных органов пропал по дороге в поселок Щельяюр в Коми.

    Как сообщает информационный портал «PG11.ru», полицейский, уроженец деревни Диюр Ижемского района, на снегоходе марки Tiksy зеленого цвета отправился из села Няшабож в поселок Щельяюр, однако по дороге пропал. В настоящее время нет никакой информации о его местонахождении.

    В районном отделении полиции подчеркивают, что пропавший мужчина был одет в полицейскую полевую форму, на нем была черная шапка и демисезонная полицейская куртка. Рост мужчины составляет около 170 сантиметров, у него короткие темные волосы, карие глаза. Всех, кто владеет информацией о настоящем местоположении полицейского, просят позвонить по телефонам: 8 (82140) 98-601, 8 (904) 231-91-36.

    Автор: Алексей Громов
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