Акция «Бессмертный полк» завершилась богослужением



Сыктывкар, 9 мая. В Сыктывкаре прошла традиционная акция «Бессмертный полк», по завершении отслужили литию в память о погибших.

В честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошло шествие колонны «Бессмертного полка». Жители Сыктывкара вышли на улицу с портретами отцов, дедов и прадедов, которые отдали жизнь в войне. Колонна собралась на Стефановской площади и направилась в сторону Свято-Стефановского собора. Затем по окончании праздничного шествия архиепископ Питирим отслужил литию в память о героях Великой Отечественной войны.

В Сыктывкаре открылась тематическая площадка рядом с центральным бассейном. Площадку посетили и мэр города Валерий Козлов, который сфотографировался в солдатской плащ-палатке.

На площадке «под часами» можно было посмотреть фильмы о войне, узнать истории солдат. Под присмотром юнармейцев горожане потренировались в собирании оружия.

На одной из таких площадок можно проверить свои знания военных чинов и погонов, а также применить противогаз.

