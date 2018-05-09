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Акция «Бессмертный полк» завершилась богослужением
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Более 50 тысяч жителей ЛНР в День Победы встали в строй «Бессмертного полка»
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    Акция «Бессмертный полк» завершилась богослужением

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    Акция «Бессмертный полк» завершилась богослужением
    Сыктывкар, 9 мая. В Сыктывкаре прошла традиционная акция «Бессмертный полк», по завершении отслужили литию в память о погибших.

    В честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошло шествие колонны «Бессмертного полка». Жители Сыктывкара вышли на улицу с портретами отцов, дедов и прадедов, которые отдали жизнь в войне. Колонна собралась на Стефановской площади и направилась в сторону Свято-Стефановского собора. Затем по окончании праздничного шествия архиепископ Питирим отслужил литию в память о героях Великой Отечественной войны.

    В Сыктывкаре открылась тематическая площадка рядом с центральным бассейном. Площадку посетили и мэр города Валерий Козлов, который сфотографировался в солдатской плащ-палатке.

    На площадке «под часами» можно было посмотреть фильмы о войне, узнать истории солдат. Под присмотром юнармейцев горожане потренировались в собирании оружия.

    На одной из таких площадок можно проверить свои знания военных чинов и погонов, а также применить противогаз.
     

    Автор: Софья Куликова
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