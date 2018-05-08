Меню
Общество
Жители Сыктывкара вновь смогут любоваться фонтанами на Театральной площади
Украина
СБУ заблокировала ретрансляцию российских телеканалов во Львове
Следующая новость
Загрузка...

    Жители Сыктывкара вновь смогут любоваться фонтанами на Театральной площади

    59

    Жители Сыктывкара вновь смогут любоваться фонтанами на Театральной площади
    Сыктывкар, 8 мая. Согласно постановлению администрации, фонтаны Сыктывкара должны быть запущены 8 мая.

    Как сообщает «БНК», перед запуском чаши фонтанов на Театральной площади очистили от мусора и отремонтировали водопроводную систему. Также наладили освещение, теперь вода в фонтане мерцает разными цветами.

    «К сожалению, некоторые горожане принимают фонтаны за большие урны, но мы с этой задачей успешно справились», — сказал руководитель «Жилкомсервиса» Дмитрий Муллаянов.

    Фонтан у мэрии запустят к 9 мая, с фонтаном у Детского мира возникли технические сложности.
     

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.