Жители Сыктывкара вновь смогут любоваться фонтанами на Театральной площади
Сыктывкар, 8 мая. Согласно постановлению администрации, фонтаны Сыктывкара должны быть запущены 8 мая.
Как сообщает «БНК», перед запуском чаши фонтанов на Театральной площади очистили от мусора и отремонтировали водопроводную систему. Также наладили освещение, теперь вода в фонтане мерцает разными цветами.
«К сожалению, некоторые горожане принимают фонтаны за большие урны, но мы с этой задачей успешно справились», — сказал руководитель «Жилкомсервиса» Дмитрий Муллаянов.
Фонтан у мэрии запустят к 9 мая, с фонтаном у Детского мира возникли технические сложности.