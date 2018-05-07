Женщина скончалась под колесами поезда в Сыктывкаре

Сыктывкар, 7 мая. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в Эжвинском районе Коми: поезд наехал на жительницу Сыктывкара, она скончалась.

Как передает управление МВД РФ по Сыктывкару, в понедельник, 7 мая, в Эжвинском районе произошел смертельный инцидент: женщина скончалась под колесами поезда на 78-ом километре.

Смертельное ЧП произошло около восьми часов утра. Так, 56-летняя женщина переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу, однако попала под колеса поезда. В настоящее время на месте страшного происшествия работают сотрудники следственно-оперативного отдела.