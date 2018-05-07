Устаревшие школьные автобусы в Коми заменят в 2019 году

Сыктывкар, 7 мая. Устаревшие школьные автобусы планируют заменить в Коми в 2019 году. Соответствующую информацию передает «ИА БНК».

Правительство Российской Федерации утвердило сроки использования автобусов. Так, был утвержден запрет на эксплуатацию автобусов старше десяти лет для перевозок детей.

Представители министерства образования, молодежной политики и науки сообщили, что в настоящее время в республике 240 школьных автобусов перевозят детей, транспорт отвечает требованиям законодательства. В следующем году будут заменены автобусов категории М2, 26 автобусов категории М3.

Напомним, губернатора Коми Сергей Гапликов планирует посетить госпиталь для ветеранов войн и участников боевых действий и поздравить находящихся на лечении с наступающим Днём Победы. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.