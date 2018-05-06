Две иномарки столкнулись лоб в лоб в Сыктывкаре

Сыктывкар, 6 мая. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в столице Коми: женщина за рулем иномарки не уступила проезжую часть Kia.

Автомобильное происшествие случилось в воскресенье, 6 мая, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Сыктывкару. Женщина за рулем авто выезжала на трассу из Грибного проезда и не уступила дорогу водителю машины марки Kia,которая двигалась со стороны города в сторону Лемью, после чего произошло столкновение.

Ранее сообщалось о том, что губернатора Коми Сергей Гапликов планирует посетить госпиталь для ветеранов войн и участников боевых действий и поздравить находящихся на лечении с наступающим Днём Победы. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.