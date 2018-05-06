Губернатор Коми поздравит с Днем Победы находящихся на лечении в Сыктывкаре ветеранов

Сыктывкар, 6 мая. Губернатора Коми Сергей Гапликов планирует посетить госпиталь для ветеранов войн и участников боевых действий и поздравить находящихся на лечении с наступающим Днём Победы. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Сергей Гапликов поздравит с наступающим Днём Победы ветеранов, которые находятся на лечении в госпитале для ветеранов войн и участников боевых действий и социально-оздоровительном центре «Максаковка». Глава республики планирует совершить визит во вторник, также на 8 мая запланировано заседание Координационного совета по военно-патриотическому воспитанию.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось в Коми: иномарка сбила молодого человека.