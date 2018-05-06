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Девушка за рулем иномарки сбила пешехода на дороге в Коми и скрылась
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    Девушка за рулем иномарки сбила пешехода на дороге в Коми и скрылась

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    Девушка за рулем иномарки сбила пешехода на дороге в Коми и скрылась

    Сыктывкар, 6 мая. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось в Коми: иномарка сбила молодого человека.

    Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в ГИБДД региона, автомобильное происшествие случилось 1 мая около четырех часов дня рядом с поселком Подтыбок: девушка за рулем Mitsubishi Carisma сбила пешехода и скрылась с места ДТП.

    Пешеход, двигавшийся по дороге справа по ходу движения автомобиля, получил ушиб локтевого сустава, однако обратился в больницу спустя несколько дней. В отношении девушки-водителя возбуждено разбирательство по двум статьям: причинение вреда здоровью и оставление места ДТП.

    Автор: Алексей Громов
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