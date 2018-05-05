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В Сыктывкаре открылась международная выставка кошек
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    В Сыктывкаре открылась международная выставка кошек

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    В Сыктывкаре открылась международная выставка кошек
    Сыктывкар, 5 мая. В ТЦ «Парма» проходит выставка кошек редких пород.

    Международная выставка кошек «Вычегодские зори. Мир. Труд. Кот. Май 2018» проходит в Сыктывкаре. На выставке можно увидеть редкие и ценные породы любимцев. Заводчики привезли кошек уникальных пород.

    Выставка продлится два дня – 5 и 6 мая, так как много желающих посетить выставку и поучаствовать в ней. Выставку в Сыктывкаре посетили международные эксперты. 

    «Пока я увидел немного животных. Но, уже понял, что среди кошек конкуренция есть. Точнее об этом можно будет сказать в конце дня. Среди тех животных, которых я уже посмотрел, у меня есть фавориты», — рассказал член жюри Ян Лаврентьев.

    На выставке животных можно потрогать и даже поиграть с ними. В первый день выставку посетили много горожан с детьми.
     

    Автор: Софья Куликова
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