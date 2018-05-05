Меню
Общество
Глава Коми примет участие в акции «Бессмертный полк»
Общество
«Хотел бы пожить подольше»: Киркоров заявил, что больше никогда не выйдет на сцену «Евровидения»
Следующая новость
Загрузка...

    Глава Коми примет участие в акции «Бессмертный полк»

    145

    Глава Коми примет участие в акции «Бессмертный полк»
    Сыктывкар, 5 мая. Сергей Гапликов примет участие в шествии «Бессмертного полка».

    В День победы жители Сыктывкара пройдут по главным улицам города в составе колонны «Бессмертного полка». Колонну возглавят 96 учащихся школ, которые пронесут портреты своих дедов и прадедов.

    Сбор шествия «Бессмертный полк» назначен на 10.00 9 мая на Коммунистической улице у торгового центра «Парма». В 10.45 колонна двинется к Стефановской площади, далее колонна проследует по улице Ленина до Свято-Стефановского собора, где запланирована лития по погибшим.

    Шествие колонны будет сопровождать тематическая музыка, видеозарисовки о ветеранах и военных буднях. Затем у Свято-Стефановского собора пройдет акция «Поем песни Победы», к которой могут присоединиться все желающие. У собора установят полевую кухню и творческую площадку арт-объекта «Победа».

    Сыктывкар традиционно принимает участие в ставшей уже мировой акции «Бессмертный полк».

     

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.