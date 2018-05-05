Глава Коми примет участие в акции «Бессмертный полк»



Сыктывкар, 5 мая. Сергей Гапликов примет участие в шествии «Бессмертного полка».

В День победы жители Сыктывкара пройдут по главным улицам города в составе колонны «Бессмертного полка». Колонну возглавят 96 учащихся школ, которые пронесут портреты своих дедов и прадедов.

Сбор шествия «Бессмертный полк» назначен на 10.00 9 мая на Коммунистической улице у торгового центра «Парма». В 10.45 колонна двинется к Стефановской площади, далее колонна проследует по улице Ленина до Свято-Стефановского собора, где запланирована лития по погибшим.

Шествие колонны будет сопровождать тематическая музыка, видеозарисовки о ветеранах и военных буднях. Затем у Свято-Стефановского собора пройдет акция «Поем песни Победы», к которой могут присоединиться все желающие. У собора установят полевую кухню и творческую площадку арт-объекта «Победа».

Сыктывкар традиционно принимает участие в ставшей уже мировой акции «Бессмертный полк».