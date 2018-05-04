В шествии «Бессмертного полка» в Сыктывкаре задействуют 100 волонтеров



Сыктывкар, 4 мая. Ход колонн «Бессмертного полка» будут обеспечивать 100 волонтеров из движения «Волонтеры Победы».

Добровольцы будут обеспечивать безопасный проход колонны в шествии 9 мая. Сейчас волонтеры проходят специальное обучение и репетируют построение.

Волонтеров из общественного движения разделили на семь групп по 12-15 человек. Их задача – обеспечить ход колонны во время праздничного шествия.

Добровольцы проходят обязательную подготовку и репетиции, в ходе которых проводятся занятия с медиками на случай, если участникам шествия понадобится срочная помощь.

Для активистов и лидеров движения осуществляется набор в специальную школу, где ребят учат федеральные и республиканские тренеры. На занятиях преподают основы командоформирования и обучают лидерству.

Кроме того, некоторые участники движения «Волонтеры Победы» из Сыктывкара примут участие в мероприятиях в Москве и Петербурге. Там они станут организаторами парада и шествия «Бессмертного полка».

