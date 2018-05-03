Общегородской субботник пройдет в Сыктывкаре 5 мая



Сыктывкар, 3 мая. Уборка территории пройдет 5 мая в Сыктывкаре. Выход на закрепленные территории планируется с 9.00 утра.

Участие в уборке города примут более чем 600 организаций. Мэрия Сыктывкара организовала выдачу талонов на размещения мусора на полигоне в Дырносе. На данный момент выдано уже 500 талонов. Также управление ЖКХ выдаст организациям инвентарь для уборки территории города.

Власти города призывают всех принять участие в общегородском субботнике и убрать накопившейся мусор. К уборке присоединятся бюджетные и промышленные организации, торговые и управляющие компании, ТСЖ, предприниматели и горожане. Со списком закрепленных территорий можно ознакомится на сайте администрации города.

