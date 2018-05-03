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Южным районам Коми грозит подтопление из-за резкого подъема воды в реках
Россия
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    Южным районам Коми грозит подтопление из-за резкого подъема воды в реках

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    Южным районам Коми грозит подтопление из-за резкого подъема воды в реках
    Сыктывкар, 3 мая. В южных районах республики интенсивно поднимается уровень воды в реках.

    Согласно гидрологическому бюллетеню Коми ЦГМС, уровень воды в ближайшие сутки достигнет и превысит критерий неблагоприятного явления — отметку 550 см на реке Летка. На остальных реках крайнего юга республики уровень воды вырос в пределах нормы. Ежесуточно вода в реках поднимается от 6 до 63 см. В ближайшее время ситуация не изменится, уровень воды продолжит расти из-за хорошей погоды.

    В ближайшие трое суток продолжится подъем уровня воды в реках на юге Коми. На отдельных участках возможно подтопление в связи с выходом воды на пойму.

    На севере Коми сохраняется холодная погода, поэтому ледовая обстановка остается без значительных изменений.
     

    Автор: Софья Куликова
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