Жители Коми примут участие в обсуждении стратегии развития региона до 2035 года



Сыктывкар, 3 мая. Жителей республики Коми пригласили принять участие в обсуждении стратегии развития региона до 2035 года.

Как сообщает пресс-служба главы республики Сергея Гапликова, власти намерены принять план социально-экономического развития региона уже в этом году.

«Мы должны принять Стратегию уже в этом году. При этом необходимо обязательно учесть мнение жителей республики и оценку экспертов. Внимательно изучите все замечания и рекомендации, которые поступят в рамках этапа публичного обсуждения проекта», — заявил Сергей Гапликов.

На данном этапе сформированы «флагманские» и «отраслевые» проекты развития, в рамках которых особое внимание уделено развитию Арктической зоны и моногородов. Также стратегической задачей является развитие сферы образования и подготовка кадрового потенциала региона.

Рабочая версия проекта уже доступна на портале «Активный регион».

