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Жители Коми примут участие в обсуждении стратегии развития региона до 2035 года
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    Жители Коми примут участие в обсуждении стратегии развития региона до 2035 года

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    Жители Коми примут участие в обсуждении стратегии развития региона до 2035 года
    Сыктывкар, 3 мая. Жителей республики Коми пригласили принять участие в обсуждении стратегии развития региона до 2035 года.

    Как сообщает пресс-служба главы республики Сергея Гапликова, власти намерены принять план социально-экономического развития региона уже в этом году. 

    «Мы должны принять Стратегию уже в этом году. При этом необходимо обязательно учесть мнение жителей республики и оценку экспертов. Внимательно изучите все замечания и рекомендации, которые поступят в рамках этапа публичного обсуждения проекта», — заявил Сергей Гапликов.

    На данном этапе сформированы «флагманские» и «отраслевые» проекты развития, в рамках которых особое внимание уделено развитию Арктической зоны и моногородов. Также стратегической задачей является развитие сферы образования и подготовка кадрового потенциала региона.

    Рабочая версия проекта уже доступна на портале «Активный регион».
     

    Автор: Софья Куликова
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