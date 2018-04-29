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Под Сыктывкаром в садовом товариществе «Факел» сгорела дача
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    Под Сыктывкаром в садовом товариществе «Факел» сгорела дача

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    Под Сыктывкаром в садовом товариществе «Факел» сгорела дача

    Сыктывкар, 29 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось вчера в Сыктывкаре: загорелся дачный домик в садовом товариществе. 

    Как передает «Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе МЧС по республике, пожар произошел в субботу, 28 апреля, в столице Коми в садовом товариществе «Факел»: около 21:21 часов вечера загорелся дачный домик.

    На место ЧП незамедлительно выехали участие две единицы техники и пять человек личного состава. Огнеборцы полностью ликвидировали возгорание к 00.05 часам ночи 29 апреля. К счастью, информации о пострадавших и погибших не поступало.

    Автор: Алексей Громов
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