Сотрудников МЧС в Коми поздравили с Днем пожарной охраны

Сыктывкар, 29 апреля. Торжественное мероприятие, посвященное Дню пожарной охраны России, прошло в актовом зале Главного управления МЧС России по Республике Коми.

Как передает «ИА БНК», в субботу, 28 апреля, в актовом зале Главного управления МЧС России по Республике Коми прошло торжественное собрание, посвященное Дню пожарной охраны России. Отметим, что 30 апреля государственной противопожарной службе исполняется 369 лет.

Начальник Главного управления Александр Князев поздравил всех сотрудников пожарной охраны и поблагодарил за ответственную службу.