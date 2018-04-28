Современный торговый комплекс построят на месте старого ТЦ «Север» в Ухте

Сыктывкар, 28 апреля. Новый современный торговый центр планируют построить на месте старого ТЦ в Ухте.

Как передает информационное агентство «Комиинформ», на месте старого ТРЦ «Север», расположенного на улице Ленина, построят современный одноэтажный торгово-развлекательный центр, при этом сохранив старое название.

Старое здание снесут из-за ветшания и частичных разрушений, которые зафиксировали специалисты. Власти города подчеркивают, что проект нового торгово-развлекательного центра гармонично впишется в концепцию городского пространства.

Ранее сообщалось о том, что проект по созданию нефтегазового кластера планируют разработать в Коми, соответствующий документ подписали в феврале.