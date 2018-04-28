Около 94 млн рублей выделят на ремонт дорог в Сыктывкаре
Сыктывкар, 28 апреля. Около 94 миллионов рублей направят на проведение ремонтных работ дорог в столице Коми в 2018 году.
Как передает «ИА Комиинформ», в текущем году власти Сыктывкара планируют выделить около 94 миллионов рублей на ремонт и обустройство дорожной сети.
Так, в мае запланировано проведение работ по восстановлению дорожного полотна с помощью щебеночно-мастичного асфальтирования. Об этом сообщил руководитель администрации Сыктывкара Валерий Козлов во время отчета перед Советом Сыктывкара.
«В администрацию поступают обращения граждан по фактам неудовлетворительного состояния некоторых дорог. Все проблемные участки после окончательного таяния снега будут комиссионно обследованы. По итогам будет определен перечень участков, в первую очередь нуждающихся в ремонте, где и будет сделан ямочный ремонт», — отметил Козлов.