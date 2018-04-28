Около 94 млн рублей выделят на ремонт дорог в Сыктывкаре

Сыктывкар, 28 апреля. Около 94 миллионов рублей направят на проведение ремонтных работ дорог в столице Коми в 2018 году.

Как передает «ИА Комиинформ», в текущем году власти Сыктывкара планируют выделить около 94 миллионов рублей на ремонт и обустройство дорожной сети.

Так, в мае запланировано проведение работ по восстановлению дорожного полотна с помощью щебеночно-мастичного асфальтирования. Об этом сообщил руководитель администрации Сыктывкара Валерий Козлов во время отчета перед Советом Сыктывкара.