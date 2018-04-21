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Фотовыставка «На пике паводка» открылась в Сыктывкаре
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    Фотовыставка «На пике паводка» открылась в Сыктывкаре

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    Фотовыставка «На пике паводка» открылась в Сыктывкаре

    Сыктывкар, 21 апреля. Фотограф из Сыктывкара подготовил для местных жителей выставку «На пике паводка».

    Фотокорреспондент местных СМИ в течение двух лет делал снимки домов горожан и жителей поселков, где начинался весенний паводок.

    Так, в 2016 году были сделаны снимки в Заречье и Трехозерке, в 2017 году — в Усть-Цилемском районе в селе Бугаево, после чего и зародилась идея фотопроекта, получившего название «На пике паводка».

    Фотографии были представлены в субботу, 21 апреля, на выставке в центре культурных инициатив «Югор».

    Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием школьника произошло в Усинске: водитель мусоровоза сбил ребенка, перебегавшего дорогу.

    Автор: Алексей Громов
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