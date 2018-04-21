Фотовыставка «На пике паводка» открылась в Сыктывкаре

Сыктывкар, 21 апреля. Фотограф из Сыктывкара подготовил для местных жителей выставку «На пике паводка».

Фотокорреспондент местных СМИ в течение двух лет делал снимки домов горожан и жителей поселков, где начинался весенний паводок.

Так, в 2016 году были сделаны снимки в Заречье и Трехозерке, в 2017 году — в Усть-Цилемском районе в селе Бугаево, после чего и зародилась идея фотопроекта, получившего название «На пике паводка».

Фотографии были представлены в субботу, 21 апреля, на выставке в центре культурных инициатив «Югор».

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием школьника произошло в Усинске: водитель мусоровоза сбил ребенка, перебегавшего дорогу.